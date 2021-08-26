В 5 областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

26 августа 2021 , 10:55
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Источник:

Укргидрометцентр

По состоянию на 26 августа в некоторых регионах Украины объявили оранжевый уровень пожарной опасности. Кроме того, в 2 областях прогнозируют грозы, в отдельных районах – град и шквалы.

Украинцев просят быть внимательными и осторожными, а также – соблюдать все правила пожарной безопасности.

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Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в следующих областях:

  • Луганской;
  • Харьковской;
  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Херсонской.
Заметьте! Жители Одесской и Николаевской областей также будут страдать от гроз и шквальных ветров. По данным синоптиков, их скорость может достигать 20 метров в секунду.

Пожары в Украине: последние новости

  • Вечером 25 августа в Киеве на Позняках вспыхнул масштабный пожар в частном доме. Общая площадь пожара превысила 100 квадратных метров.
  • Кроме того, 25 августа крупный пожар вспыхнул на Винниччине. Там горели складские помещения. К борьбе с огнем привлекли почти полсотни спасателей.
  • В Львове 24 августа в результате пожара в многоэтажке погиб человек – 70-летний владелец квартиры, охваченной огнем.
  • На Львовщине 20 августа посреди дороги полностью сгорел грузовик. Спасатели пытались погасить пламя, однако спасти машину не удалось.
Автор: Мар'яна Бекало