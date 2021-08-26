В 5 областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
26 августа 2021 , 10:55Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
По состоянию на 26 августа в некоторых регионах Украины объявили оранжевый уровень пожарной опасности. Кроме того, в 2 областях прогнозируют грозы, в отдельных районах – град и шквалы.
Украинцев просят быть внимательными и осторожными, а также – соблюдать все правила пожарной безопасности.
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Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в следующих областях:
- Луганской;
- Харьковской;
- Одесской;
- Николаевской;
- Херсонской.
Пожары в Украине: последние новости
- Вечером 25 августа в Киеве на Позняках вспыхнул масштабный пожар в частном доме. Общая площадь пожара превысила 100 квадратных метров.
- Кроме того, 25 августа крупный пожар вспыхнул на Винниччине. Там горели складские помещения. К борьбе с огнем привлекли почти полсотни спасателей.
- В Львове 24 августа в результате пожара в многоэтажке погиб человек – 70-летний владелец квартиры, охваченной огнем.
- На Львовщине 20 августа посреди дороги полностью сгорел грузовик. Спасатели пытались погасить пламя, однако спасти машину не удалось.