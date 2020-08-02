В Папуа-Новой Гвинее самолет, следовавший в Австралию, разбился во время взлета. Все из-за перенагрузки – правоохранители обнаружили на борту более 500 килограммов кокаина.

Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 57 миллионов долларов США, сообщает CNN.

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В попытке транспортировки кокаина подозревают 5 мужчин, в возрасте от 31 до 61 года. Пилота также арестовали, он сам сдался полиции. Они якобы связаны с итальянской мафией. Если их вину докажут, нарушителям грозит максимальное наказание.

Правоохранители заявили, что выявить преступный синдикат помогла жадность его членов – это сыграло ключевую роль. Ведь не исключено, что именно избыточный вес кокаина вызвал аварию.

Изъятые наркотики / Фото AFP

Местные власти сообщили, что самолет 26 июля прибыл в Папуа-Новую Гвинею из маленького городка Мариба на севере Квинсленда. Он летел на высоте примерно 900 метров, чтобы его не обнаружил радиолокатор.

Интересно! Большинство австралийцев поддерживают легализацию каннабиса. А каждый третий поддерживает идею тестирования наркотических веществ на национальном уровне.