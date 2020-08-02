500 килограммов кокаина на борту: по дороге в Австралию упал самолет – фото
В Папуа-Новой Гвинее самолет, следовавший в Австралию, разбился во время взлета. Все из-за перенагрузки – правоохранители обнаружили на борту более 500 килограммов кокаина.
Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 57 миллионов долларов США, сообщает CNN.
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В попытке транспортировки кокаина подозревают 5 мужчин, в возрасте от 31 до 61 года. Пилота также арестовали, он сам сдался полиции. Они якобы связаны с итальянской мафией. Если их вину докажут, нарушителям грозит максимальное наказание.
Правоохранители заявили, что выявить преступный синдикат помогла жадность его членов – это сыграло ключевую роль. Ведь не исключено, что именно избыточный вес кокаина вызвал аварию.
Изъятые наркотики / Фото AFP
Местные власти сообщили, что самолет 26 июля прибыл в Папуа-Новую Гвинею из маленького городка Мариба на севере Квинсленда. Он летел на высоте примерно 900 метров, чтобы его не обнаружил радиолокатор.