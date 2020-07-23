500 километров по горам за неделю: путешественник рассказал о своем чрезвычайном опыте
Евгений Товкай путешествует по Украине, составил удивительный план и четкую цель. В частности он покоряет горные вершины и прошел уже 500 километров пешком.
О своеи горном вызове, покоренных вершинах и советах для тех, кто не любит сидеть на месте – ярый путешествующий рассказал в эфире "Утро" на 24 канале.
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Он рассказал, что в горах очень жарко, а до Говерлы осталось еще 100 километров. Всего планирует пройти все 600 километров.
Это трудно проходить такие расстояния, но это вполне возможно, если проходить по 50 – 60 километров в день,
– отметил Товкай.
Евгений Товкай / Фото с фейсбука Товкая
Как начал путешествовать
Парень влюбился в горы 5 лет назад. Он начал с польского Закопане. После этого понял, что это его место силы.
Морское око в Хакопане / Фото Алина Олиховская
Также, по мнению Евгения, Поп Иван – самая красивая гора, которую путешествующий советует посетить всем украинцам.
Как составил маршрут
Над своим маршрутом парень долго не раздумывал. Он взял рюкзак и все необходимое и собрался в дорогу.
Я просто проснулся утром, понял, что надо идти. За 2 дня собрался и отправился,
– рассказал Товкай.
Советы
"Самое главное – это обувь. Также нужно брать как можно меньше вещей. А потом вы вернетесь другим человеком", – заверил Товкай.
Кроме этого он отметил, что сделал целое открытие – в наших селах живут открытые и теплые люди. Они всегда помогут, не ожидая ничего взамен.
"Тебе везде покажут дорогу, накормят, отмоют и отправят дальше в путь. Могут просто дать кусок хлеба, чтобы помочь тебе в пути", – сказал Евгений.
Смотрите видео разговора 24 канала с путешественником, который очень любит горы: