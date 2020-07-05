Местный университет Днепра отдал свой забор под уличное искусство. Организовали даже своеобразный фестиваль, на котором художники со всей Украины воплощали свои замыслы в жизнь.

Граффити на определенную тему

Правда, рисовали только в рамках определенной темы. Какой именно – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Чтобы заняться стрит-артом, приехали уличные художники со всей Украины. На конкурсе они рисуют железнодорожников. У каждого – свой особый стиль исполнения.

Нарисую кондуктора или проводника – решу в процессе, это импровизация. Тематика поездов очень интересная. Моя цель – сделать мир прекраснее,

– рассказал участник фестиваля Тимо Левин.

Всего на фестиваль пригласили 35 команд, 20 – со всей Украины, остальные – местные. Для работ есть 500 квадратных метров стены, которую под стрит-арт выделил Днепропетровский университет железнодорожного транспорта.



Конкурс стрит-арта в Днепре / фото 24 канал

Какова цель конкурса?

"Относительно формата – свобода выбора. В творчестве можно реализовывать все, что угодно, главное-соблюдать цензуру. Мы выбрали тему поездов, потому что это стена университета. Они нам дали стенку, а мы рисуем на их тему", – отметил соорганизатор фестиваля.

В качестве цели – разрисовать мир постсоветской серой архитектуры. Говорят, что им бы хотелось, чтобы яркие цвета помогли пережить это непростое время эпидемии и экономического кризиса.



Участники рисуют на тему железнодорожников / Фото 24 канал

Власть не поддерживает стрит-арт

В Украине стрит-арт развивается медленнее, чем в Европе. Причин много, одна из них – цена расходных материалов. Также не всегда местные власти понимают феномен уличного искусства.

Чтобы научиться много рисовать, нужно активно этим заниматься и не бросать. А вообще, у нас нет никаких легальных стенок. Есть такие сложности. Власть не поддерживает уличное искусство,

– добавил соорганизатор фестиваля.

Все работы на фестивале оценит жюри, среди них и представители железнодорожного университета.



Власть не поддерживает уличное искусство / Фото 24 канал