500 тисяч готівкою та авторське право на пісні: Корнієнко подав декларацію
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у своїй декларації за 2020 рік вказав, що тримає готівкою 500 тисяч гривень та 50 тисяч доларів. Також він володіє авторським правом на пісні гурту "2Саша" разом із колегою.
Источник:Єдиний державний реєстр декларацій
На банківських рахунках депутата є ще 104 947 гривень та 150 доларів. Також Корнієнко задекларував автомобіль Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 року випуску.
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Що ще вказано в декларації
Впродовж 2020 року Корнієнко задекларував 510 246 гривень депутатської зарплати. Ще 9 017 гривень – банківські відсотки.
Також "слуга народу" володіє земельною ділянкою в селі Буда-Бабинецька у Київській області та має право на користування житловим будинком.
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Статки дружини Корнієнка
У декларації вказано, що дружина нардепа Ольга Корнієнко має 20 тисяч доларів готівки та ще 654 465 гривень на банківських рахунках.
Впродовж 2020 року вона заробила 21 153 гривні в "Університеті економіки і права "КРОК" та 706 060 гривень завдяки підприємницькій діяльності.
Також дружина політика отримувала державну та соціальну матеріальні допомоги й соцвиплати. Їхня сума становить 33 470 гривень.
Чи має дружина нерухомість
Ольга Корнієнко володіє 2 квартирами. Зокрема, одна з них рошташована у Києві та має площу 112,6 квадратних метра. Друга – в Черкасах. Її площа становить 84,5 квадратних метра.
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Що відомо про Олександра Корнієнка
- Олександр Корнієнко у травні 2019 року став керівником передвиборчого штабу політичної партії "Слуга народу".
- Вже у серпні 2019 року його обрали першим заступником голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.
- Невдовзі після цього нардеп очолив партію.
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