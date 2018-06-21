50-летняя Кайли Миноуг кокетливо позировала в фотосессии для Vogue: фото

Австралийская звезда Кайли Миноуг украсила обложку июльского номера Vogue Spain.

На обложке глянца 50-летняя певица позировала в стильных джинсах-клеш и топе с яркими кристаллами от Dolce&Gabbana. Также Кайли снялась в черном боди, продемонстрировав идеальную стройную фигуру.

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Автором фешн-съемки стал популярный фотограф Бу Джордж.

Кроме фотосессии, Миноуг дала интервью Vogue Spain, в котором рассказала, что до сих пор чувствует себя молодой и возраст для нее не является препятствием для счастливой полноценной жизни.

Кайли Миноуг для Vogue Spain

По мнению Кайли, неотъемлемой частью жизни являются неудачи, без которых невозможен успех.

"Проанализировав свою карьеру, я должна признать, что неудачи научили меня тому, как достигать успеха. Я считаю, что без неудач успех невозможен", – убеждена певица.