12:39
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

50-летняя Кайли Миноуг подтвердила свой роман с бойфрендом: романтическое фото

216 Читати новину українською
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг / Instagram / @kylieminogue

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг в сети Instagram подтвердила свой роман с креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом.

Фотография, на которой звезда целует своего возлюбленного на фоне мегаполиса, появилась на  Instagram-странице Кайли.

Читайте также: Разочарованная в любви Кайли Миноуг закрутила новый роман – СМИ

"Я люблю Нью-Йорк", – лаконично прокомментировала фото артистка.


Кайли Миноуг и Пол Соломонс подтвердили свой роман

Стоит добавить, что влюбленную пару познакомили общие друзья, чтобы помочь певице пережить расставание с бывшим бойфрендом Джошуа Сассом. Впоследствии дружеские отношения певицы и Пола переросли в роман, о котором все чаще стали писать западные СМИ.

В одном из интервью певица рассказывала, что прежняя любовь едва не закончилась для нее нервным срывом. Тогда Миноуг уже готовилась к свадьбе с киноактером Джошуа Сассом, который младше нее на 20 лет, но все закончилось разрывом отношений. Она жалела, что не успела родить детей и не верила, что сможет снова в кого-то влюбиться.

Возможно, Пол Соломонс изменит ее жизнь и Кайли Миноуг снова станет счастливой.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные романы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сегодня, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 418
Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 10:01 Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
256
Как быстро приготовить вкусную еду
2 июля, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
сегодня, 08:38 Доброволець про бої за Широкине: Між ротаціями мій янгол-охоронець йшов у запій
Євгенія Мазур 1649
Кому та як дістається безкоштовна земля від держави
сегодня, 07:00 Кому та як дістається безкоштовна земля від держави
Тетяна Мартинюк 146
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук