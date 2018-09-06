50-летняя Кайли Миноуг впервые появилась на публике с бойфрендом Полом Соломонсом: фото

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг посетила церемонию наград британского издания GQ вместе со своим возлюбленным, креативным директором журнала GQ Полом Соломонсом.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В Лондоне в галерее "Тейт Модерн" состоялась церемония награждения Men of the Year Awards 2018, на которую Кайли пришла вместе с Полом. Однако на баннере перед фотографами Миноуг позировала без любимого.

Стоит отметить, что для выхода Кайли выбрала роскошное золотое платье Stella McCartney. В нем же три месяца назад певица праздновала свое 50-летие.

Кайли Миноуг / Getty

Напомним, романтические отношения певицы и Пола переросли в роман, о котором все чаще стали писать западные СМИ.



В одном из интервью певица рассказывала, что прежняя любовь едва не закончилась для нее нервным срывом. Тогда Миноуг уже готовилась к свадьбе с киноактером Джошуа Сассом, который младше нее на 20 лет, но все закончилось разрывом отношений. Она жалела, что не успела родить детей, и не верила, что сможет снова в кого-то влюбиться.