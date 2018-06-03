50-летняя Николь Кидман надела роскошные платья в нежном фотосете

Голливудская звезда Николь Кидман не часто снимается для обложек глянцевых изданий, но на этот раз она согласилась стать лицом июльского журнала Tatler.

Для невероятно красивой и элегантной фотосессии Николь одела несколько образов от брендов Giambattista Valli, Elie Saab, Givenchy и Chanel. Потрясающие платья, изысканные украшения и настоящая красота австралийской актрисы умело соединились на новых кадрах. Автором съемки стал Патрик Демаршелье.

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Николь Кидман для Tatler

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" рассказала, что все награды, которые получает за заслуги в кинематографе, раздает своим родным. К примеру, статуэтку премии "Оскар", которую она получила за фильм 2003 года "Часы", она подарила своей матери. А одну из трех статуэток премии "Золотой глобус" она отдала дочкам.

Я сказала своей старшей дочери: "Ты можешь поставить это на свою полку", но она ответила: "Нет, мама, моя слишком заполнена и заставлена, наверное, не получится". Ее полка полна снежных шаров, сертификатов и книг, вы знаете, таких разных детских вещичек. Я полностью понимаю ее. Тебе не нужен какой-то трофей, который твоя мама выиграла где-то там,

– забавно прокомментировала Кидман.

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Николь Кидман для Tatler



Николь Кидман для Tatler



Николь Кидман для Tatler



Николь Кидман для Tatler



Николь Кидман для Tatler



Николь Кидман для Tatler