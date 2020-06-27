Коронавирус ускорил процесс автоматизации труда в Европе. Из-за этого десятки миллионов рабочих мест могут исчезнуть до 2030 года. Будут ли среди этого списка популярные среди украинских заробитчан рабочие места?

Кто потеряет работу в ЕС

Около 51 миллионов рабочих мест в Европе под угрозой, поскольку COVID-19 ускорит автоматизацию работы. Из-за самого COVID-19 в короткой перспективе пострадает 59 миллионов рабочих мест. На стыке, то есть рабочие месяца, которые пострадают и от автоматизации, и от пандемии – 24 миллиона. 24 канал проанализировал исследования McKinsey Global Institute и как его результаты повлияют на украинских заробитчан.

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Кого это касается по сферам:

работников, вовлеченных в оптовой и розничной торговле, – 14,6 миллиона рабочих мест или 25% рабочих мест в Европе,

работников из сферы проживания и общественного питания – там работу могут потерять около 8,4 миллиона человек, 14% рабочих мест.

работников в сфере строительства.

Подробнее сколько рабочих мест под угрозой одновременно из-за COVID-19 и автоматизации труда, смотрите в таблице.

Кроме этого в отчете выделяют группы людей, которые в большом риске потерять работу по другим признакам:

европейцы без высшего образования;

молодежь в возрасте 15-24 года;

мужчины.

Такой высокий показатель среди молодежи связан с тем, что значительная часть их работает в сфере общественного питания и доставки, которая как раз попадет под автоматизацию.

Также больше работу потеряют мужчины. Как говорится в исследовании, "у женщин в среднем будет меньше коэффициент увольнений. Отчасти потому, что большинство из них работают в сфере здравоохранения, которой почти не коснется автоматизация."

В каких странах больше всего сократятся рабочие места

В отчете говорится, что рынок Германии пострадает больше всего и без работы останутся около 4 миллионов человек или 8% трудоспособного населения страны. В Италии ситуация также будет критической. Там без работы могут остаться 2,5 миллиона человек или 7% трудоспособного населения. В Польше работу потеряют 2,3 миллиона человек – это 9% трудоспособного населения страны.

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Каким будет рынок труда в Европе в 2030

В течение 10 лет 90 миллионов европейских работников (это 40% трудоспособного населения) должны развить новые навыки, чтобы быть конкурентным на рынке труда.

Понятно, что возрастет спрос на IТ-специалистов и людей с навыками IТ в условиях автоматизации труда.

Работники также должны развить социально-эмоциональные навыки, утверждают авторы исследования. Это навыки, какие технологии не могут заменить: навыки взаимодействия, ухода, управления. Следовательно, возрастет спрос на сотрудников в сфере здравоохранения и социальных услуг.

Одного образования станет недостаточно. Работодателям нужно будет все время повышать уровень квалификации своих работников с помощью курсов или даже переподготовки их на другую специализацию. Это будет необходимым условием для адаптации в условиях автоматизации труда.

Деформация рынка труда также усилит мобильность и миграцию. Население будет переезжать в мегаполисы для того, чтобы найти работу. Однако это касается тех, кто не может работать удаленно. COVID-19 ускорил переход на удаленную работу, которая станет распространенной через 10 лет. В исследовании прогнозируют, что количество рабочих, работающих из дома в Европе возрастет до 25% в 2030 году.

Технологии повысят эффективность труда.

Как изменение рынка занятости в ЕС повлияет на украинских заробитчан

Поскольку больше всего от автоматизации пострадают работники в Германии, Польше и Италии, то украинцам стоит волноваться, ведь это страны, куда наши заробитчане ездят больше всего. Однако не все так пессимистично.

Хотя абсолютное большинство украинцев едут работать за границу на неквалифицированную работу, она частично вне опасности. Все потому, что украинцы работают на сезонных работах и ​​в сфере социальных услуг и тому подобное. Они не подпадают под сокращение. Напротив спрос на работу по уходу, на которую активно ездят украинские женщины, может вырасти, ведь в Европе серьезное "старения нации". Однако конкуренция в упомянутых сферах может повыситься за счет тех, кто потерял работу в сферах оптовой, розничной торговли и проживании, общественного питания.

Экономист Алексей Кущ в комментарии 24 каналу согласился, что найти работу украинским заробитчанам в сфере строительства будет труднее, ведь эта отрасль пострадала. Напомним, что по результатам исследования McKinsey Global Institute, 2,35 миллиона рабочих мест в этой сфере под угрозой.

Гарантированный минимальный доход

В условиях автоматизации труда и роста безработицы, в Европе могут активнее заговорить о Гарантированном минимальном доходе – сумме, которую люди получают ежемесячно, независимо от того, работают или нет.

В теории идея гарантированного минимального дохода – это распределение денег между всеми гражданами чтобы они сами решали хотят ли они работать, хотят определенное время отдохнуть, или, возможно, поступить на учебу. Мало стран могут себе такое позволить.

В Швейцарии в 2016 году вопрос введения гарантированного минимального дохода вынесли на референдум. Жители проголосовали против гарантированного дохода размером 2418 долларов, так как боялись, что им придется удерживать тех, кто не захочет работать и уменьшится количество желающих на низкооплачиваемые ручные работы.

Накануне референдума в Швейцарии / Wikimedia Commons

Пока единственная страна, где гарантированный минимальный доход выплачивают всем – Иран. В 2011 страна ввела гарантированный доход, чтобы компенсировать затраты на воду, электроэнергию, отопление, горючее. Правительство выдало значительные ежемесячные выплаты каждой семье: в среднем 29 процентов среднего дохода семьи. Экономисты обнаружили, что "программа не повлияла на предложение рабочей силы ощутимо". Программа все еще работает, пишет Vox.

В других странах пока практикуют выплаты определенным выборкам населения, как хотят сделать и в Украине.

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Части финнов ежемесячно выплачивают 560 евро. Безработицу это не снизило, но в опросе люди называли себя более счастливыми. Более 2,3 миллиона испанцам ежемесячно выплачивают 461,5 евро. В Аляске, США, жителям выплачивают ежемесячно 1-2 тысячи долларов, в зависимости от рынка нефти. Похожие эксперименты в разное время проводили в Канаде, Германии и Нидерландах, но отказались от этого.