51-летний Венсан Кассель в полотенце подготовил обаятельный сюрприз вдвое младшей жене: видео

51-летний французский актер Венсан Кассель, сыгравший свадьбу с 21-летней моделью Тиной Кунаки, на следующий день подготовил молодой жене оригинальный сюрприз.

Мужчина спел серенаду под балконом Тины. Соответствующее видео Венсан Кассель опубликовал на своей странице в Instagram.

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В одном белом полотенце влюбленный актер пел женщине на португальском языке. После чего Тина Кунаки показала фото улыбающегося Венсана и коротко подписала снимок "муж".

Смотрите видео с Касселем:

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel) 25 Сер 2018 р. о 10:53 PDT

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 25 Сер 2018 р. о 12:06 PDT

Напомним, звездная пара познакомилась еще в 2015 году на острове Ибица. Произошло это сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.



Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились 24 августа в мэрии небольшого городка Бидарт, на юго-западе Франции.