51-летний Венсан Кассель в полотенце подготовил обаятельный сюрприз вдвое младшей жене: видео
51-летний французский актер Венсан Кассель, сыгравший свадьбу с 21-летней моделью Тиной Кунаки, на следующий день подготовил молодой жене оригинальный сюрприз.
Мужчина спел серенаду под балконом Тины. Соответствующее видео Венсан Кассель опубликовал на своей странице в Instagram.
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В одном белом полотенце влюбленный актер пел женщине на португальском языке. После чего Тина Кунаки показала фото улыбающегося Венсана и коротко подписала снимок "муж".
Смотрите видео с Касселем:
Напомним, звездная пара познакомилась еще в 2015 году на острове Ибица. Произошло это сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.
Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились 24 августа в мэрии небольшого городка Бидарт, на юго-западе Франции.