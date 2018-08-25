51-летний Венсан Кассель женился на вдвое младшей модели: роскошные фото церемонии

Французский актер Венсан Кассель в 51 год решил вдруг жениться. Его избранницей стала 21-летняя модель Тина Кунаки. В сети появились первые фото церемонии.

Экс-супруг Моники Белуччи повел к алтарю зажигательную модель Тину Кунаки. Церемония состоялась 24 августа в мэрии небольшого городка Бидарт, что на юго-западе Франции. Там в новоиспеченных супругов есть роскошный дом.

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Невеста Тина Кунаки ошеломила всех своим свадебным образом. Звезда надела белое платье с большим декольте. Пышные формы и стройная талия – Тина Кунаки выглядела очень эффектно на своей свадьбе.

Допис, поширений City Magazine Official (@citymagazineofficial) 24 Сер 2018 р. о 11:21 PDT

В то же время Венсан Кассель надел светлый костюм и рубашку светло-фиолетового цвета. Свой образ он дополнил стильными очками.

Допис, поширений Purepeople (@purepeople_off) 24 Сер 2018 р. о 9:00 PDT

Допис, поширений M E R I A M O D E (@sofckvogue) 24 Сер 2018 р. о 1:32 PDT

Допис, поширений J'adore Vincent Cassel (@j_adore_vincent_cassel) 24 Сер 2018 р. о 10:36 PDT

Допис, поширений PrimeTime (@primetime97) 24 Сер 2018 р. о 10:55 PDT

Допис, поширений Georgian Brides/Weddings (@myweddingofficial) 24 Сер 2018 р. о 12:09 PDT

К слову, звездная пара познакомилась еще в 2015 году на острове Ибица. Произошло это сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.