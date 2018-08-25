51-летний Венсан Кассель женился на вдвое младшей модели: роскошные фото церемонии
Французский актер Венсан Кассель в 51 год решил вдруг жениться. Его избранницей стала 21-летняя модель Тина Кунаки. В сети появились первые фото церемонии.
Экс-супруг Моники Белуччи повел к алтарю зажигательную модель Тину Кунаки. Церемония состоялась 24 августа в мэрии небольшого городка Бидарт, что на юго-западе Франции. Там в новоиспеченных супругов есть роскошный дом.
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Невеста Тина Кунаки ошеломила всех своим свадебным образом. Звезда надела белое платье с большим декольте. Пышные формы и стройная талия – Тина Кунаки выглядела очень эффектно на своей свадьбе.
В то же время Венсан Кассель надел светлый костюм и рубашку светло-фиолетового цвета. Свой образ он дополнил стильными очками.
К слову, звездная пара познакомилась еще в 2015 году на острове Ибица. Произошло это сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.