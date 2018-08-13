51-летняя Холли Берри показала сексуальное фото в мокрой майке
Известная голливудская актриса Холли Берри снова произвела впечатление на своих подписчиков новым обольстительным кадром.
51-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором изображена в черных кружевных трусиках и мокрой белой майке, которую руками Берри приподнял вверх, обнажив грудь.
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"Ленивое воскресенье", – коротко подписала Холли кадр.
Поклонники актрисы оставили в комментариях немало комплиментов и слов восхищения.
Источник: 24 Канал
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