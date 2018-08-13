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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

51-летняя Холли Берри показала сексуальное фото в мокрой майке

180 Читати новину українською
Холли Берри
Холли Берри / Фото из Іnstagram

Известная голливудская актриса Холли Берри снова произвела впечатление на своих подписчиков новым обольстительным кадром.

51-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором изображена в черных кружевных трусиках и мокрой белой майке, которую руками Берри приподнял вверх, обнажив грудь.

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"Ленивое воскресенье", – коротко подписала Холли кадр.

Поклонники актрисы оставили в комментариях немало комплиментов и слов восхищения.

 

Теги: LifeStyle Кино Эротика
Источник: 24 Канал
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