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51-летняя Холли Берри занималась йогой топлесс: соблазнительное фото

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Холли Берри
Холли Берри

Голливудская актриса Холли Берри очаровала новыми фотографиями в Instagram. Звезда продемонстрировала идеальную физическую форму, выполнив сложную асану из йоги.

51-летняя Берри поддерживает свою физическую форму, занимаясь йогой. Звезда выполняет сложные асаны, демонстрируя отличное равновесие и концентрированность. За свои умения актриса поблагодарила тренера и призвала всех подписчиков практиковать медитацию.

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Для занятий йогой Берри выбрала колоритные джунгли. Актриса показала снимок, на котором она стоит в стойке на руках. На знаменитости только трусики, что придало фотографии пикантности.

Горжусь тем, что могу разделить с вами новую асану. Благодаря вам я получила вдохновение и бросила себе вызов. А теперь призываю вас: попробуйте новые позы в йоге и поделитесь ими со мной,
– прокомментировала снимок Берри.

Ранее актриса показала свою растяжку во время занятий йогой. Стоит отметить, что Берри имеет идеальную фигуру, которой могут похвастаться известные модели. Поэтому десятки поклонников задумались над началом занятиями йогой.

Кто такая Холли Берри?
Это популярная американская киноактриса, лауреат престижных премий "Эмми", "Золотой глобус" и "Оскар". Берри сыграла в известных фильмах, в частности, таких как "Облачный атлас", "Пароль "Рыба-меч", "Женщина-кошка", "Вызов по тревоге", "Идеальный незнакомец".

Теги: Голливуд Кино LifeStyle
Источник: 24 Канал
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