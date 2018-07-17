51-летняя Николь Кидман планирует завести третьего ребенка – СМИ

Австралийская киноактриса Николь Кидман, которая накануне отметила 12 годовщину брака с 50-летним мужем – кантри-музыкантом Китом Урбаном, решила завести третьего ребенка.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на журнал New Idea.

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Информатор рассказал изданию, что в настоящее время звездные супруги "изучают различные функции" и готовы ко всем вариантам, чтобы в их семье появился еще один ребенок.

Николь и Кит хотят ребенка так сильно, как никогда, все, о чем они говорят, это о еще одном малыше – это безумие,

– отметил инсайдер.

Отмечается, что Николь Кидман и Кит Урбан задумались о рождении третьего общего ребенка после дня рождения старшей дочери, 10-летней Сандей Роуз.

Напомним, что голливудская актриса Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. В совместном браке у них родилось 2 дочери – Фэйт Маргарет (7 лет) и Сандей Роуз (9 лет), которую родила суррогатная мать, но является биологическим ребенком супругов. В апреле этого года даже появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу и у них потом все наладилось.



Перед официальными отношениями с 50-летним музыкантом, у Николь был еще один брак с Томом Крузом, который длился с 1990 по 2001 год. Тогда супруги усыновили дочь Изабеллу Джейн (25 лет) и сына Коннора Энтони (23 года). Для Кита Урбана это был первый официальный брак.