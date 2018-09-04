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51-летняя Памела Андерсон родит ребенка молодому возлюбленному, – СМИ

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Памела Андерсон
Памела Андерсон / GettyImages

Известная американская модель и актриса Памела Андерсон планирует стать матерью в третий раз.

Как сообщает издание The Sun, Памела Андерсон решила прибегнуть к процедуре ЭКО.

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Звезда Playboy предусмотрела возможность родить еще одного ребенка в позднем возрасте и ранее заморозила свои яйцеклетки. Теперь она готова родить ребенка своему 32-летнему жениху, футболисту сборной Франции Адилю Рами.

Заметим, что у Памелы Андерсон уже есть двое взрослых сыновей – 21-летний Брэндон Томас и 20-летний Дилан Джаггер.

Известно, что ее сыновья поддерживают мать, но беспокоятся относительно состояния ее здоровья (Памела длительное время лечилась от гепатита С).

Они достаточно взрослые, чтобы понимать, что будущая процедура может быть изнурительной и тяжелой для женщины ее возраста. Если ее мечта сбудется и она забеременеет – выносить ребенка, а потом родить в 50 лет будет большим физическим испытанием для организма,
– информирует источник близкий к семье.


Памела Андерсон с сыновьями

Теги: LifeStyle Playboy Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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