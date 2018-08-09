51-летняя Сальма Хайек без макияжа похвасталась пышным бюстом: фото
Американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек продемонстрировала поклонникам в социальных сетях роскошную фигуру.
Сальма Хайек опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.
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Актриса позирует в черном купальнике и в шляпе. Кроме того, Сальма Хайек поделилась видео, где она катается на яхте и улыбается на камеру.
"В своей стихии", – прокомментировала короткий ролик Сальма.
Сальма Хайек / Instagram
Смотрите видео с Сальмой Хайек:
Источник: 24 Канал
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