51-летняя Сальма Хайек без макияжа похвасталась пышным бюстом: фото

Американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек продемонстрировала поклонникам в социальных сетях роскошную фигуру.

Сальма Хайек опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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Актриса позирует в черном купальнике и в шляпе. Кроме того, Сальма Хайек поделилась видео, где она катается на яхте и улыбается на камеру.

"В своей стихии", – прокомментировала короткий ролик Сальма.



Сальма Хайек / Instagram

Смотрите видео с Сальмой Хайек: