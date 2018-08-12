51-летняя Сальма Хайек поразила идеальной фигурой: пикантное фото

Американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек в свои 51 не прекращает поражать поклонников роскошными формами.

Новое обольстительное фото Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.

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Заметим, что Сальме Хайек 2 сентября исполняется 52 лет. Большинство поклонников актрисы очарованы новыми снимками Сальмы и активно комментируют их: "Невероятно красивая! Не верится, что Вам 51", "Ваш муж счастливчик" и другие.

На фото актриса позирует в синем купальнике демонстрируя великолепную фигуру и пышную грудь.



Сальма Хайек / Instagram