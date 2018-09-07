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52-летняя Джанет Джексон рассказала о радости материнства и снялась в стильном фотосете

55 Читати новину українською
Джанет Джексон для InStyle
Джанет Джексон для InStyle / www.instyle.com

Сестра короля поп-музыки Майкла Джексона, Джанет Джексон, впервые за долгое время решилась дать откровенное интервью и приняла участие в фотосессии для женского глянца InStyle.

Об этом сообщают на сайте издания.

Для стильной фотоистории, автором которой стал Робби Фиммано, звезда примерила несколько сценических и повседневных образов. Среди них были вещи таких премиальных марок как Dolce & Gabbana, Balmain и DSquared2.

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Джанет Джексон для InStyle

В интервью звездная мамочка Джанет призналась, что чувствует в себе уверенность и силы, когда находится рядом с 1-летним сыном Иссу аль-Маной.

Это, конечно, звучит очень банально, но это чистая правда – я чувствую себя красивой в те моменты, когда нахожусь рядом с сыном. Он – тот невероятный подарок, которым наградил меня Бог. Я благодарна за то, что смогла стать мамой в столь немолодом возрасте. Мой ребенок очень милый, очень здоровый, очень счастливый. Он полон любви и для меня это большое счастье,
– поделилась счастливая певица.


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle


Джанет Джексон для InStyle

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Напомним, что американская певица Джанет Джексон трижды была замужем (с музыкантом Джеймсом Дебаржем в 1984-1985 годах и с танцором Рене Элизондо-младшим в 1991-2000 годах). Но только в браке с катарским миллиардером Виссамом аль-Маной в январе 2017 года у нее родился сын Иссу аль-Мана. Через несколько месяцев после появления первенца супруги развелись, прожив вместе 5 лет.

Теги: LifeStyle Музыка Мода Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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