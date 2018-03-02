52-летняя Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой в купальнике: фото
Британская модель и актриса Элизабет Херли показала фото, на котором она позирует в купальнике.
Соответствующую фотографию звезда опубликовала в Instagram.
На фото Элизабет Херли позирует на фоне шикарного морского пейзажа. Закат дал телу актрисы красноватый соблазнительный оттенок. Для фотосессии знаменитость выбрала голубой купальник, который подчеркнул ее аппетитные формы. Модель в 52 года выглядит отлично, что уже отметили поклонники в комментариях.
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Кроме фото, Элизабет Херли сняла несколькосекундный ролик, в котором она крутится перед камерой, демонстрируя новый купальник.
Источник: 24 Канал
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