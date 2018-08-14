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52-летняя Робин Райт тайно вышла замуж: первые кадры с церемонии

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Актриса Робин Райт вышла замуж
Актриса Робин Райт вышла замуж / Фото из свободных источников

Голливудская актриса в 52 года Робин Райт вышла замуж за Клемента Жироде. В сети появились первые снимки с церемонии.

В блоге американской актрисы Робин Райт, известной по участию в сериале "Карточный домик", появились очаровательные фото, на которых счастливая звезда обнимает своего возлюбленного Клемента Жироде. При этом знаменитость одета в белое платье с кружевом. Образ невесты она дополнила обувью на плоской подошве и платком, завязанным в стиле хиппи.

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Звездный жених, руководитель отдела VIP-связей популярного бренда Saint Laurent Клемент Жироде, отказался от классического наряда жениха. Мужчина надел черные брюки, белую рубашку и жилет. К образу в этностиле он подобрал стильную шляпу.

 

К сообщению счастливая Робин Райт добавила хэштег свадьбы, что подтвердило все подозрения СМИ. Также известно, что актриса и представитель известного бренда провели скромную церемонию во Франции, в муниципалитете Ла-Рош-сюр-ле-Бюи.

Стоит отметить, что среди приглашенных гостей была 27-летняя дочь Робин Райт от первого брака – Дилан Пенн. Девушка опубликовала видео с зажигательными танцами со свадьбы, стилизованной под этно-вечер.

 

Кто такая Робин Райт?
Голливудская актриса, которая сиграла роли в фильмах "Бегущий по лезвию", "Форрест Гамп", "Постовой на перекрестке", "Человек, который изменил все", "Самый опасный человек", "Беовульф" и др. Начинала свою карьеру Робин Райт из популярного сериала "Санта-Барбара", в котором она сыграла Келли Кэпвелл. Большое признание ее таланта принесла роль жены президента Клэр Андервуд в сериале "Карточный домик". До 2010 года Робин Райт была замужем за Шоном Пэном. Актриса имеет двоих детей.

Теги: LifeStyle Новости Франции Кино Голливуд Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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