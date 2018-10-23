52-летнюю Холли Берри заподозрили в беременности

Знаменитая звезда Голливуда Холли Берри практически не появляется на светских мероприятиях, однако поклонники не перестают обсуждать личную жизнь актрисы.

Хотя знаменитость не афиширует личную жизнь, но активно ведет свой Instagram-аккаунт, где частенько выкладывает провокационные и соблазнительные фото.

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Недавно актриса выложила кадр, на котором она изображена на диване и рукой обнимает свой живот, который выглядит довольно округлым.

Кое-кто из пользователей считает, что это лишь игра света и тени, но многие поклонники предположили, что Холли беременная и искренне радуются за нее.



Холли Берри беременна?

Напомним, Холли Берри уже имеет двух детей – дочь Налу и сына Масео от разных браков.