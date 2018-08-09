53-летняя актриса Элизабет Херли пришла на вечеринку в прозрачном платье

Английская актриса Элизабет Херли посетила вечеринку в полупрозрачном платье, продемонстрировав великолепную фигуру.

Кадры с вечеринки Элизабет показала в своем Instagram.

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"Хорашая вечеринка – это та, с которой ты возвращаешься босой", – подписала она видео.

Херли постоянно радует подписчиков своими соблазнительными образами: например, в купальниках и легеньких кружевных платьицах. К слову, фотографирует Элизабет ее сын – 16-летний Дамиан.

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 16 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 2 Лип 2018 р. о 3:09 PDT

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 8 Сер 2017 р. о 2:47 PDT

Кто такая Элизабет Херли?

Английская актриса, модель, продюсер и дизайнер одежды. Также известна, как Лиз Херли.