53-летняя актриса Элизабет Херли пришла на вечеринку в прозрачном платье
Английская актриса Элизабет Херли посетила вечеринку в полупрозрачном платье, продемонстрировав великолепную фигуру.
Кадры с вечеринки Элизабет показала в своем Instagram.
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"Хорашая вечеринка – это та, с которой ты возвращаешься босой", – подписала она видео.
Херли постоянно радует подписчиков своими соблазнительными образами: например, в купальниках и легеньких кружевных платьицах. К слову, фотографирует Элизабет ее сын – 16-летний Дамиан.
Кто такая Элизабет Херли?
Английская актриса, модель, продюсер и дизайнер одежды. Также известна, как Лиз Херли.
Источник: 24 Канал
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