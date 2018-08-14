53-летняя Элизабет Херли похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике: фото

Английская актриса Элизабет Херли в свои 53 имеет идеальную фигуру и часто демонстрирует своим поклонникам соблазнительные фото в социальных сетях.

Актриса опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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На фото Элизабет позирует в злитном голубом купальнике с глубоким декольте. Интересно, что наряд был создан ее же брендом Elizabeth Hurley Beach.

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 13 Сер 2018 р. о 10:15 PDT

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 30 Кві 2018 р. о 3:53 PDT

Кто такая Элизабет Херли?

Английская актриса, модель, продюсер, дизайнер одежды. Элизабет снялась в нескольких успешных картинах, но одной из наиболее удачных и известных ее работ остается роль привлекательного дьявола в фильме "Ослепленный желаниями" (2000) .