53-летняя Элизабет Херли похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике: фото
Английская актриса Элизабет Херли в свои 53 имеет идеальную фигуру и часто демонстрирует своим поклонникам соблазнительные фото в социальных сетях.
Актриса опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
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На фото Элизабет позирует в злитном голубом купальнике с глубоким декольте. Интересно, что наряд был создан ее же брендом Elizabeth Hurley Beach.
Кто такая Элизабет Херли?
Английская актриса, модель, продюсер, дизайнер одежды. Элизабет снялась в нескольких успешных картинах, но одной из наиболее удачных и известных ее работ остается роль привлекательного дьявола в фильме "Ослепленный желаниями" (2000) .
Источник: 24 Канал
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