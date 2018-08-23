53-летняя Элизабет Херли поплавала в бассейне топлесс: видео
Английская актриса Элизабет Херли часто радует поклонников соблазнительными кадрами в купальнике. А на днях звезда выложила видео, на котором плавает в бассейне топлесс. Правда, грудь Элизабет таки прикрыла руками.
53-летняя актриса выложила пикантный ролик в своем Instagram. Видео Херли сделала в Греции, где наслаждается отдыхом.
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53-летняя Элизабет Херли обнажилась в бассейне
Поклонники Элизабет засыпали ее комплиментами в комментариях, в частности, похвалили ее великолепную фигуру.
Источник: 24 Канал
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