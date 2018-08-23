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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

53-летняя Элизабет Херли поплавала в бассейне топлесс: видео

191 Читати новину українською
Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото из Іnstagram

Английская актриса Элизабет Херли часто радует поклонников соблазнительными кадрами в купальнике. А на днях звезда выложила видео, на котором плавает в бассейне топлесс. Правда, грудь Элизабет таки прикрыла руками.

53-летняя актриса выложила пикантный ролик в своем Instagram. Видео Херли сделала в Греции, где наслаждается отдыхом.

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53-летняя Элизабет Херли обнажилась в бассейне

Поклонники Элизабет засыпали ее комплиментами в комментариях, в частности, похвалили ее великолепную фигуру.

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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