53-летняя Элизабет Херли поплавала в бассейне топлесс: видео

Английская актриса Элизабет Херли часто радует поклонников соблазнительными кадрами в купальнике. А на днях звезда выложила видео, на котором плавает в бассейне топлесс. Правда, грудь Элизабет таки прикрыла руками.

53-летняя актриса выложила пикантный ролик в своем Instagram. Видео Херли сделала в Греции, где наслаждается отдыхом. Читайте также: 53-летняя актриса Элизабет Херли пришла на вечеринку в прозрачном платье 53-летняя Элизабет Херли обнажилась в бассейне Поклонники Элизабет засыпали ее комплиментами в комментариях, в частности, похвалили ее великолепную фигуру. Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 22 Сер 2018 р. о 1:47 PDT