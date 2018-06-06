53-летняя Сара Джессика Паркер позировала перед фотографами в пижаме: фото

Популярная голливудская актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс и город", удивила неожиданным образом. Звезда позировала перед фотографами в шелковой пижаме.

Сара Джессика Паркер умеет удивлять поклонников в социальной сети Instagram. Голливудская звезда то предстает в роскошных изысканных платьях, то в обычных образах. А недавно актриса даже показала, как она дебютировала в кино, когда ей было всего 9 лет. Тогда в 1974 году Сара Джессика Паркер сыграла первую роль в фильме "Девочка со спичками".

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Однако милые снимки – не единственное, чем удивляет знаменитость. В сети появились фото, на которых Сара Джессика Паркер позирует перед толпой фотографов в темной атласной пижаме. Звезда расстегнула верх наряда, показав роскошное нижнее белье черного цвета. Необычный "лук" актриса дополнила украшениями и обувью на каблуках.

Допис, поширений Paps4real.official (@paps4real.official) 5 Чер 2018 р. о 4:42 PDT

Как оказалось, в таком пикантном виде звезда предстанет в новой рекламе нижнего белья. Съемки проходили в центре Манхэттена, что в американском Нью-Йорке.

По замыслу режиссера, Сара Джессика Паркер прошлась по установленной красной дорожке, не окруженной папарацци. Знаменитость не стеснялась своего необычного наряда на фешенебельном мероприятии, поэтому смело красовалась перед фотографами в пижаме. Стоит отметить, что Сара Джессика Паркер выглядела роскошно в атласном наряде.

Допис, поширений Sally Sargood (@sallysargood) 5 Чер 2018 р. о 3:11 PDT

Допис, поширений S H I M I A A R O N (@shimiaaron) 5 Чер 2018 р. о 1:35 PDT