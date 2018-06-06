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53-летняя Сара Джессика Паркер позировала перед фотографами в пижаме: фото

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Сара Джессика Паркер в пижаме
Сара Джессика Паркер в пижаме / Сегодня

Популярная голливудская актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс и город", удивила неожиданным образом. Звезда позировала перед фотографами в шелковой пижаме.

Сара Джессика Паркер умеет удивлять поклонников в социальной сети Instagram. Голливудская звезда то предстает в роскошных изысканных платьях, то в обычных образах. А недавно актриса даже показала, как она дебютировала в кино, когда ей было всего 9 лет. Тогда в 1974 году Сара Джессика Паркер сыграла первую роль в фильме "Девочка со спичками".

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Однако милые снимки – не единственное, чем удивляет знаменитость. В сети появились фото, на которых Сара Джессика Паркер позирует перед толпой фотографов в темной атласной пижаме. Звезда расстегнула верх наряда, показав роскошное нижнее белье черного цвета. Необычный "лук" актриса дополнила украшениями и обувью на каблуках.

Как оказалось, в таком пикантном виде звезда предстанет в новой рекламе нижнего белья. Съемки проходили в центре Манхэттена, что в американском Нью-Йорке.

По замыслу режиссера, Сара Джессика Паркер прошлась по установленной красной дорожке, не окруженной папарацци. Знаменитость не стеснялась своего необычного наряда на фешенебельном мероприятии, поэтому смело красовалась перед фотографами в пижаме. Стоит отметить, что Сара Джессика Паркер выглядела роскошно в атласном наряде.

 

Oh Hi! How’s it going SJP? #sarahjessicaparker

Допис, поширений 武靖然(Wǔ Jìngrán) (@jran.wu)

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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