53-летняя Сара Джессика Паркер снялась в новой кампании Intimissimi

Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi.

53-летняя Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании Intimissimi сезона осень-зима 2018 / 2019.

Читайте также: Фотосессию Кайли Дженнер с бойфрендом заподозрили в плагиате

Отмечается, что кампания посвящена запуску новой модели бюстгальтера. Для идеи дизайнеры вдохновились словами итальянской песни "Nessuno mi рио giudicare" ("Никто не имеет права меня осуждать").

Съемки рекламного ролика проходили на улицах Нью-Йорка. Актриса снималась в новом бюстгальтере-балконет из кружева и в черной шелковой пижаме.