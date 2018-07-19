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53-летняя Сара Джессика Паркер снялась в новой кампании Intimissimi

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Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / Фото из открытых источников

Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi.

53-летняя Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании Intimissimi сезона осень-зима 2018 / 2019.

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Отмечается, что кампания посвящена запуску новой модели бюстгальтера. Для идеи дизайнеры вдохновились словами итальянской песни "Nessuno mi рио giudicare" ("Никто не имеет права меня осуждать").

сара джессіка паркер

Съемки рекламного ролика проходили на улицах Нью-Йорка. Актриса снималась в новом бюстгальтере-балконет из кружева и в черной шелковой пижаме.сара джессіка паркер

сара джессіка паркер

 

Теги: LifeStyle Мода Кино
Источник: 24 Канал
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