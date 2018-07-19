53-летняя Сара Джессика Паркер снялась в новой кампании Intimissimi
Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi.
53-летняя Сара Джессика Паркер стала лицом новой кампании Intimissimi сезона осень-зима 2018 / 2019.
Читайте также: Фотосессию Кайли Дженнер с бойфрендом заподозрили в плагиате
Отмечается, что кампания посвящена запуску новой модели бюстгальтера. Для идеи дизайнеры вдохновились словами итальянской песни "Nessuno mi рио giudicare" ("Никто не имеет права меня осуждать").
Съемки рекламного ролика проходили на улицах Нью-Йорка. Актриса снималась в новом бюстгальтере-балконет из кружева и в черной шелковой пижаме.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33