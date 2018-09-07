53-летняя Сара Джессика Паркер засветила стройные ноги в сверкающем платье: фото

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер, которая сыграла главную роль в сериале «Секс и город», активно подтверждает звание «иконы стиля». Звезда появилась на кинособытии в роскошном платье с большим разрезом на ноге.

Сара Джессика Паркер в свои 53 года не только успешная голливудская актриса, но и своеобразная икона стиля. Звезда, которая сыграла роль модницы и писательницы Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс и город», пытается сохранить этот образ во время выходов на светские события. Это Сара Джессика Паркер подтвердила во время фестиваля американского кино во французском Давосе.

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На кинособытие знаменитость надела стильное блестящее платье с внушительным разрезом на ноге и декольте. Наряд звезда выбрала из коллекции Prabal Gurung. Сара Джессика Паркер дополнила свой образ босоножками на каблуке и украшениями.

Известно, что в таком стильном и довольно пикантном образе актриса посетила премьеру киноленты "Здесь и сейчас". Во французский Девиль Сара Джессика Паркер прилетела после презентации новой коллекции бренда Intimissimi, который состоялся в Италии.

Кто такая Сара Джессика Паркер?

Актриса, известная главными ролями в фильмах Все дороги ведут в Рим, Любовь и прочие неприятности, Куда делись Морганы, Я не знаю, как она делает это, Испытание, Комната наверху и тому подобное. Знаковым для Сары Джессики Паркер было участие в сериале «Секс и город». Зажигательную блондинку Кэрри Брэдшоу полюбили все зрители, а саму актрису начали сравнивать с этим персонажем. Относительно личной жизни, Сара Джессика Паркер с 1997 года является женой актера Мэтью Бродерика. Вместе с мужем она воспитывает 3 детей.