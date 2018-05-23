14:07
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

54-летний Николас Кейдж сходил на свидание в гламурном образе: яркие фото

289 Читати новину українською
Николас Кейдж пошел на свидание
Николас Кейдж пошел на свидание / dailymail.co.uk

Популярный голливудский актер Николас Кейдж решил наладить свою личную жизнь. Мужчина примерил гламурный образ и пошел на свидание в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает The Daily Mail.

После трех неудачных браков актер Николас Кейдж вновь пошел на свидание. Его новой избранницей стала значительно младшая девушка. По информации СМИ, ее зовут Эрика Койке.

Читайте также: Киану Ривз после десятков лет одиночества решился на свидание: появились фото

Для выхода с девушкой Николас Кейдж выбрал довольно гламурный "лук". Актер надел черную рубашку и брюки, дополнив одежду стильным черно-белым блейзером с леопардовым принтом. Кроме этого, Николас Кейдж привел в порядок бороду, придав ей четкие очертания.

Николас Кейдж на свидании в Лос-Анджелесе

Гламурный "лук" актер дополнил очками. Вероятно, Николас Кейдж надеялся, что так его не узнают люди. Однако папарацци все же удалось поймать пару во время прогулки.

Стоит отметить, что Эрика Койке выглядела не менее эффектно, как ее звездный бойфренд. Девушка надела яркие штаны серебряного цвета и белую рубашку. Сумка от бренда Chanel и белая обувь на удобных каблуках завершили образ для свидания с Николасом Кейджем.

Актер Николас Кейдж с девушкой

Отметим, что в 2016 году Николас Кейдж расстался с официанткой Элис Ким. Пара имеет 12-летнего сына Кал-Эл Коппола Кейдж. Со времени распада третьего брака Николас Кейдж не посещал светские мероприятия в сопровождении других женщин. Поэтому свидание с Эрикой Койке, пожалуй, первые отношения актера после развода.

Кто такой Николас Кейдж?

Актер, сыгравший в популярных фильмах. В частности, "Медальон", "Призрачный гонщик", "Ученик чародея", "Сокровище нации", "Пророк", "Опасный Бангкок", "Знамение" и др. Все фильмы с участием Николаса Кейджа имели немалый успех, а кинокритики отмечали мастерство актера. Однако в конце апреля 2018 года знаменитость объявил, что прекращает актерскую карьеру. Свое время Николас Кейдж решил посвятить продюсерской и режиссерской работе.

Теги: LifeStyle Звездные романы Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сегодня, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 156
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сегодня, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 3010
Сколько украинцев планируют выехать за границу: основные направления
сегодня, 11:09 Сколько украинцев планируют выехать за границу: основные направления
851
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сегодня, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 712
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 мая, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анне Быкова 1420
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук