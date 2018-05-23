54-летний Николас Кейдж сходил на свидание в гламурном образе: яркие фото

Популярный голливудский актер Николас Кейдж решил наладить свою личную жизнь. Мужчина примерил гламурный образ и пошел на свидание в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает The Daily Mail.

После трех неудачных браков актер Николас Кейдж вновь пошел на свидание. Его новой избранницей стала значительно младшая девушка. По информации СМИ, ее зовут Эрика Койке.

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Для выхода с девушкой Николас Кейдж выбрал довольно гламурный "лук". Актер надел черную рубашку и брюки, дополнив одежду стильным черно-белым блейзером с леопардовым принтом. Кроме этого, Николас Кейдж привел в порядок бороду, придав ей четкие очертания.

Николас Кейдж на свидании в Лос-Анджелесе

Гламурный "лук" актер дополнил очками. Вероятно, Николас Кейдж надеялся, что так его не узнают люди. Однако папарацци все же удалось поймать пару во время прогулки.

Стоит отметить, что Эрика Койке выглядела не менее эффектно, как ее звездный бойфренд. Девушка надела яркие штаны серебряного цвета и белую рубашку. Сумка от бренда Chanel и белая обувь на удобных каблуках завершили образ для свидания с Николасом Кейджем.

Актер Николас Кейдж с девушкой

Отметим, что в 2016 году Николас Кейдж расстался с официанткой Элис Ким. Пара имеет 12-летнего сына Кал-Эл Коппола Кейдж. Со времени распада третьего брака Николас Кейдж не посещал светские мероприятия в сопровождении других женщин. Поэтому свидание с Эрикой Койке, пожалуй, первые отношения актера после развода.

Кто такой Николас Кейдж?



Актер, сыгравший в популярных фильмах. В частности, "Медальон", "Призрачный гонщик", "Ученик чародея", "Сокровище нации", "Пророк", "Опасный Бангкок", "Знамение" и др. Все фильмы с участием Николаса Кейджа имели немалый успех, а кинокритики отмечали мастерство актера. Однако в конце апреля 2018 года знаменитость объявил, что прекращает актерскую карьеру. Свое время Николас Кейдж решил посвятить продюсерской и режиссерской работе.