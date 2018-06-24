54-летняя экс-супруга Сталлоне в пятый раз родила ребенка

54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне, датская актриса Бриггита Нильсен, у которой четверо старших сыновей, родила дочь своему мужу продюсеру Маттиа Десси.

О желании еще раз стать матерью с помощью ЭКО Бригитта Нильснен говорила еще 10 лет назад, но только сейчас ей удалось родить ребенка. Об этом сообщают People.

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Новорожденная девочка Фрида появилась на свет в Лос-Анджелесе с весом в 2 килограмма 523 грамма.

Нас переполняет радость, в наши жизни пришла наша прекрасная дочь. Это была длинная дорога, но оно того стоит. Мы никогда не любили так сильно,

– заявили счастливые звездные супруги.