54-летняя модель Эль Макферсон поделилась собственным секретом красоты

Известная австралийская топ-модель Эль Макферсон в новом интервью рассказала, как ей удалось сохранить отличный вид после 50-ти и с какими проблемами ей пришлось столкнуться.

Об этом она рассказала в интервью New Beauty.

По словам 54-летней звезды, после уважаемого юбилея ей пришлось бороться не только с физическими недостатками, но и с внутренними проблемами.

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"Я начала набирать вес в области бедер и талии, хотя со мной такого не случалось. Мои ноги стали выглядеть более массивными. Я чувствовала себя сонной, усталой, у меня не было вдохновения. И при этом, я не могла нормально выспаться", – призналась

Однако побороть все трудности ей помогла алкалиновая диета, которую ей посоветовали специалисты из Лондона. Звезда решила навсегда отказаться от употребления мясных продуктов, пшеницы и сахара. Первые положительные результаты уже ощущались через 2 недели.

У меня исчезли пигментные пятна, которые, в моем случае, появились не от солнца, а в результате гликации. Моя кожа стала более упругой и сияющей. Я начала худеть, потому что в крови больше не было "скачков" уровня сахара. Мой обмен веществ улучшился, и я стала чувствовать себя более уравновешенно в эмоциональном плане,

– поделилась счастливая Эль.



Эль Макферсон для New Beauty

Чем особая алкалиновых диета?

Принцип алкалинового питания довольно прост: все продукты нужно делить на щелочные и кислотные, а точнее, на такие, которые при переваривании дают щелочную или кислотную реакцию. Взаимодействие таких реакций и влияет на процессы здоровья и похудения. Алкалиновой диеты придерживаются многие звезды, среди которых Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон, Кирстен Данст, Жизель Бюндхен и Гвинет Пэлтроу.