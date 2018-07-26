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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

55-летняя экс-супруга Сталлоне Бриггита Нильсен рассказала о пятой беременности и показала дочь

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Бриггита Нильсен
Бриггита Нильсен / Instagram

Экс-жена Сильвестра Сталлоне, датская актриса Бриггита Нильсен призналась, что в пятый раз родить ребенка в возрасте 54 лет помогло ей почувствовать себя моложе.

Однако Бриггита Нильсен отметила, что пятые роды были сложными из-за возраста. Об этом пишет издание People.

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В интервью актриса рассказала, что более 10 лет пыталась зачать ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Ранее Нильсен заморозила свои яйцеклетки в 40 лет. Она отметила, что начала планировать будущую беременность после встречи с нынешним мужем – Маттиа Десси.

Шанс забеременеть, используя именно яйцеклетки Нильсен, был невероятно скуден – от 3 до 4%.

бріггіта нільсен

По ее словам, это был "длинный и тяжелый путь". Кроме того, актриса добавила, что такая процедура не из дешевых.

Это такая длинная дорога. Я хочу, чтобы женщины знали, что все возможно, но вы должны быть реалистами,
– признается 55-летняя счастливая мамочка.

бріггіта нільсен

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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