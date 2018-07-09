55-летняя звезда Голливуда Джоди Фостер снялась в чувственном фотосете

Киноактриса и продюсер Джоди Фостер стала звездой июльского выпуска глянца The Edit. 55-летняя актриса не только приняла участие в элегантной фотоистории, но и откровенно рассказала о личном.

Об этом сообщается на сайте издания.



Автором съемки стал культовый фотограф Патрик Демаршель. На роскошных и проницательных снимках актриса предстала в элегантных образах из новых коллекций таких брендов, как Rick Owens, Michael Kors и Stella McCartney.

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В интервью для журнала Джоди призналась, что несмотря на неистовую поддержку своей матери, которая пыталась сделать свою дочь своим настоящим партнером, для нее эти отношения стали все же болезненными.



Джоди Фостер для The Edit

В молодости я никогда не выбирала свои роли – это делала моя мама. Она всегда обсуждала со мной эти роли, но иногда я даже не читала сценарий. Она воспитывала меня таким образом, чтобы я была ее партнером по жизни. Всю свою жизнь я провела со своей мамой. Мы путешествовали вместе, смотрели французские фильмы, немецкие фильмы и обсуждали, почему одни стали успешными, а другие – нет. Она заставляла меня делать те вещи, в которых не смогла добиться успеха сама. Это были интересные отношения – великолепные, но одновременно очень болезненные,

– поделилась Фостер.

За свою творческую карьеру Джоди Фостер дважды стала лауреатом премий "Оскар", двух "Золотых глобусов", трех наград BAFTA и ряда других наград.



Джоди Фостер для The Edit