56-летняя Меган Райан готовится к свадьбе, – СМИ

Известная голливудская актриса Мэг Райан готовится к свадьбе с рок-музыкантом Джоном Мелленкемпом.

Как известно, личная жизнь актрисы полна непредсказуемости. После замужества с актером Дэннисом Квейдом Мэг Райан имела роман с Расселом Кроу, который завершился на спаде ее карьеры. Через 10 лет после неудачных отношений и развода звезда начала отношения с композитором и музыкантом Джоном Малленкампом. Однако, в 2014 году муж променял Мэг Райан на модель.

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Она ненавидит меня до смерти,

– комментировал разрыв отношений Джон Малленкамп.

Однако, звезды доказали, что от ненависти до любви – один шаг. Поэтому после 3-летней разлуки пара таки возобновила отношения. По словам инсайдеров, они не только дали друг другу второй шанс, но готовятся к свадьбе. СМИ уже заметили 66-летнего Джона Малленкампа с Мэг Райан на отдыхе в Южной Каролине. По предварительной информации, именно на острове Дауфуски, где музыкант имеет большое имение, состоится праздничная церемония.

Мэг Райан и Джон Малленкамп

Кто такая Мег Райан?

Это известная актриса, сыгравшая главные роли в фильмах "Неспящие в Сиэтле", "Французский поцелуй", "Вам письмо", "Город ангелов", "Кейт и Лео". Мэг Райан уже была замужем за актером Дэннисом Квейдом, но после 10 лет совместной жизни в 2001-м они заявили о разводе. Актриса имеет сына от первого брака.