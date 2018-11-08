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      56-летняя Мэг Райан тайно вышла замуж, – СМИ

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      Мэг Райан и Джон Мелленкемп поженились
      Мэг Райан и Джон Мелленкемп поженились / The Daily Mail

      Голливудская актриса Мэг Райан тайно вышла замуж за 67-летнего музыканта Джона Мелленкемпа. На днях пара узаконила свои отношения и обменялась клятвами.

      Звезды начали свои отношения еще в 2011 году. Через 6 лет Джон Мелленкемп сделал предложение Мэг Райан, однако она согласилась стать его женой только при одном условии – муж заключил с ней особое соглашение.

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      "Они заключили договор любви и верности, в котором Джон согласился на условие Мэг жить в Нью-Йорке. Джон уже не может без нее, а она обожает все его прихоти", – рассказал инсайдер издания Radar Online.

      По словам информатора, пара сыграла скромную свадьбу в имении Мэг Райан, что в американской Индиане. На церемонию пара пригласила только самых близких друзей и родственников, поэтому всего 20 человек увидели, как новобрачные обменялись клятвами у алтаря. В знаковый день музыкант спел балладу, которую посвятил новоиспеченной жене.

      Они поняли, что не могут жить друг без друга. На церемонии был шведский стол, а развлекала гостей приглашенная музыкальная группа. В этот вечер Джон даже спел свою новую балладу, которую посвятил Мэг,
      – добавил инсайдер.

      Информацию о свадьбе подтвердили и в The Daily Mail. Папарацци таблоида сфотографировали Мэг Райан в Нью-Йорке. Актриса носила два кольца, одно из которых – свадебное.


      Мэг Райан / The Daily Mail


      Мэг Райан тайно вышла замуж / The Daily Mail

      Кто такая Мэг Райан? Это известная актриса, сыгравшая главные роли в фильмах "Неспящие в Сиэтле", "Французский поцелуй" ,"Вам письмо", "Город ангелов", "Кейт и Лео". Мэг Райан уже была замужем за актером Дэннисом Квейдом, но после 10 лет совместной жизни в 2001-м они заявили о разводе. Актриса имеет сына от первого брака.

      Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Голливуд Кино
      Источник: 24 Канал
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