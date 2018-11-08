56-летняя Мэг Райан тайно вышла замуж, – СМИ

Голливудская актриса Мэг Райан тайно вышла замуж за 67-летнего музыканта Джона Мелленкемпа. На днях пара узаконила свои отношения и обменялась клятвами.

Звезды начали свои отношения еще в 2011 году. Через 6 лет Джон Мелленкемп сделал предложение Мэг Райан, однако она согласилась стать его женой только при одном условии – муж заключил с ней особое соглашение.

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"Они заключили договор любви и верности, в котором Джон согласился на условие Мэг жить в Нью-Йорке. Джон уже не может без нее, а она обожает все его прихоти", – рассказал инсайдер издания Radar Online.

По словам информатора, пара сыграла скромную свадьбу в имении Мэг Райан, что в американской Индиане. На церемонию пара пригласила только самых близких друзей и родственников, поэтому всего 20 человек увидели, как новобрачные обменялись клятвами у алтаря. В знаковый день музыкант спел балладу, которую посвятил новоиспеченной жене.

Они поняли, что не могут жить друг без друга. На церемонии был шведский стол, а развлекала гостей приглашенная музыкальная группа. В этот вечер Джон даже спел свою новую балладу, которую посвятил Мэг,

– добавил инсайдер.

Информацию о свадьбе подтвердили и в The Daily Mail. Папарацци таблоида сфотографировали Мэг Райан в Нью-Йорке. Актриса носила два кольца, одно из которых – свадебное.



Мэг Райан / The Daily Mail



Мэг Райан тайно вышла замуж / The Daily Mail

Кто такая Мэг Райан? Это известная актриса, сыгравшая главные роли в фильмах "Неспящие в Сиэтле", "Французский поцелуй" ,"Вам письмо", "Город ангелов", "Кейт и Лео". Мэг Райан уже была замужем за актером Дэннисом Квейдом, но после 10 лет совместной жизни в 2001-м они заявили о разводе. Актриса имеет сына от первого брака.