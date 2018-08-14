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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

57-летний Шон Пенн отдыхает с молодой подругой на Гавайях: фото

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Шон Пенн и Лейла Джордж
Шон Пенн и Лейла Джордж

57-летний актер Пенн уже несколько дней наслаждается отдыхом на Гавайях в компании своей молодой подруги – 26-летней Лейлы Джордж.

Пару сфотографировали папарацци, когда они загорали на одном из пляжей острова Оаху, пишет Daily Mail.

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Шон Пенн и Лейла Джордж

Пенн и Джордж не афишируют свои отношения – их не часто встретишь вместе, и они не посещают светские мероприятия. Лишь в начале своего романа, Шон и Лейли позировали вместе на красной дорожке.

Шон Пенн и Лейла Джордж

Шон Пенн

Лейла Джордж

Кто такая Лейла Джордж?
Актриса, которая только начинает свою карьеру. Она является дочерью актера Винсента Д'Онофрио, известного по сериалу "Закон и порядок". В этом году в прокат выйдут две картины с участием девушки – "Смертные машины" (Mortal Engines) и "Длинный дом".

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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