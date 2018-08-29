57-летняя звезда фильма "Убить Билла" Дэрил Ханна впервые вышла замуж, – СМИ
57-летняя американская актриса Дэрил Ханна впервые вышла замуж. Избранником звезды фильма "Убить Билла" стал 72-летний легендарный канадский рокер Нил Янг.
Издание People сообщает, что влюбленные сыграли тайную свадьбу.
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Западные СМИ заговорили о свадьбе после того, как актриса на днях опубликовала снимок с интересным комментарием на своей странице в Instagram.
На фото изображен совенок, а Дэрил написала: "Кто-то следит за нами. Любовь и только любовь".
Издание информирует, что было две церемонии: одну сыграли на борту яхты музыканта неподалеку от западного побережья США, вторую – в Калифорнии.
Отметим, что для Янга это уже третий брак. Первой женой музыканта была ресторатор Сьюзан Ачеведо, второй – певица Пеги Нортон, с которой он прожил 36 лет. Кроме того, у мужчины есть двое сыновей и дочь.
Дерил Ханна / Getty
Дерил Ханна и Нил Янг / Getty