59-летняя Джейми Ли Кертис засветила пикантное декольте на премьере фильма: фото

Популярная голливудская актриса Джейми Ли Кертис совсем не комплексует из-за возраста. Наоборот – 59-летняя звезда выбирает эффектные образы и дефилирует перед фотографами с пикантным декольте.

Так, во время премьеры фильма "Хэллоуин", которая состоялась в Лос-Анджелесе, актриса появилась на красной дорожке в черном брючном костюме с немалым декольте. В наряде Джейми Ли Кертис засветила пышную грудь и стройную фигуру, которой могут позавидовать многие женщины.

Читайте также: В костюме с перьями на голое тело: Кэти Холмс потрясла стильным нарядом на светском рауте

Эффектный образ привлек внимание всех фотографов, которые сделали немало снимков яркой звезды, которая сыграла главную роль в фильме ужасов. Впоследствии фотографии заполонили сеть, вызвав восторг у поклонников.

К слову, "Хэллоуин" является продолжение серии фильмов ужасов, которые выходят с 1978 года. В центре кино – история убийцы Майкла Майерса, который совершает преступление в ночь праздника Хэллоуина. Маска помогает кровавому преступнику слиться с толпой людей, что, по традиции, надевают жуткие костюмы. В большинстве сериях франшизы главную роль сыграла актриса Джейми Ли Кертис.