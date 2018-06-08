59-летняя Мадонна объявила, что станет невестой

Легендарная певица Мадонна поразила своих поклонников заявлением, что она станет невестой. Она также выложила фото в соответствующей одежде.

"Я буду невестой. Выйду замуж. На удивление!" – написала 59-летняя Мадонна в Instagram и добавила хэштег "родственная душа".

В комментариях к посту началась дискуссия, что же на самом деле хотела сказать звезда этим фото. Кое-кто считает, что речь идет о новом образе для клипа, а другие пользователи предполагают, что Мадонна действительно решила в третий раз жениться.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 7 Чер 2018 р. о 9:12 PDT

Последним, кому приписывали роман со звездой был модель Кевин Сампайо, который снимался в ее клипе "Bitch I'm Madonna".





Кевин Сампайо на 27 лет младше Мадонны

Напомним, официально певица была замужем дважды: за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи.