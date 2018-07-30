59-летняя Мадонна в роскошном образе снялась для обложки глянца: фото

Знаменитой певице Мадонне вскоре (16 августа) исполнится 60 лет. Накануне звезда снялась для обложки итальянского Vogue и рассказала о своей жизни в Португалии.

Так, новый номер журнала со съемкой и интервью выйдет 3 августа. Мадонна рассказала о своей новой жизни и переезде в Португалию, чтобы помочь сыну Дэвиду играть в футбол, пишет издание WWD.

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Мадонна в интервью сделала основной акцент на детях, а также страсти к музыке и лошадям. Однако певица отказалась вспоминать что-о своем прошлом.



"Певица счастлива и полна любви, и это сразу видно на фото", – отмечает креативный директор Vogue Italia Джованни Бьянко.



Съемка получила название "Just one Day out of Life". Постановкой занимались Мерт Алас и Маркус Пиггот.



Мадонна / Vogue Italia

На снимках Мадонна позирует в черной одежде от Saint Laurent на территории поместья Хердаде-ду-Перу 18 века, которое находится в 30 километрах от Лиссабона.



Интересно, что локацией для съемки стали также улицы Лиссабона и любимый бар певицы, в котором Мадонна регулярно слушает португальскую и африканскую музыку.



Мадонна / Vogue Italia