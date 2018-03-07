59-летняя Шэрон Стоун похвасталась фигурой в нижнем белье: фото
Голливудская знаменитость Шэрон Стоун регулярно демонстрирует, что в свои 59 выглядит прекрасно.
Недавно Шэрон опубликовала на своей странице в Instagram довольно провокационный снимок, на котором актриса позировала в черных брюках и белье.
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Также Стоун выложила фотографию в коротком черном платье. Многие фанаты засыпали звезду комплиментами, однако нашлись и те, кто разглядел на снимке целлюлит.
Источник: 24 Канал
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