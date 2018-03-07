59-летняя Шэрон Стоун похвасталась фигурой в нижнем белье: фото

Голливудская знаменитость Шэрон Стоун регулярно демонстрирует, что в свои 59 выглядит прекрасно.

Недавно Шэрон опубликовала на своей странице в Instagram довольно провокационный снимок, на котором актриса позировала в черных брюках и белье.

Читайте также: Шэрон Стоун рассказала о домогательствах в Голливуде и снялась в фотосете для глянца

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone) 6 Бер 2018 р. о 6:27 PST

Также Стоун выложила фотографию в коротком черном платье. Многие фанаты засыпали звезду комплиментами, однако нашлись и те, кто разглядел на снимке целлюлит.