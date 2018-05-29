5 актуальных финансовых советов от античных философов

Предлагаем ознакомиться с мудрыми высказываниями древних мудрецов, которые помогут вам наладить ваши финансовые дела.

Финансовые советы античных мудрецов, которые не потеряли актуальности.

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Эпикур с учениками

1. Эпиктет, "Энхиридион"

"Некоторые вещи в нашей власти, а некоторые нет. В нашей – предположение, порыв, стремление, уклонение, не в нашей – наше тело, имущество, слава".

Мы контролируем свои желания, мысли и поступки. Все остальное контролю не поддается, хотя мы часто пытаемся повлиять на внешние события.

Когда вас захлестнули эмоции или желания, помните: вы можете подвергнуться им или нет. Это всегда зависит только от вас. Вы сами решаете, подвергнуться ли мгновенному порыву.

Как применять совет в жизни

Вспоминайте об этом в магазине, когда вам захочется купить что-то ненужное. Или когда лень готовить, и вы хотите заказать еду домой. Не забывайте, что ваш выбор скажется на ваших финансах. У каждого такого решения является цена.

2. Софокл, "Антигона"

"Ничто в мире так не вредит морали, как деньги".

Деньги – это инструмент обмена. Когда их недостаточно, чтобы достичь цели или приобрести желаемое, это вызывает печаль. Причем многие оказываются в ситуации, когда денег не хватает не только на достижение мечты, но и на то, чтобы оплатить самое необходимое. Экономить в такой ситуации очень сложно.

Как применять совет в жизни

Выработайте для себя основные финансовые основы и следуйте им. Например, тратить меньше, чем получаете, и отслеживать все расходы. Чем больше вы контролируете ежедневные действия и расходы, тем больше у вас шансов достичь великой цели. Когда вы четко понимаете, почему экономите, будет не так трудно ограничивать себя.

3. Марк Аврелий, "Наедине с собой"

"Изучите основные принципы мудрых людей, за чем они гонятся и чего избегают".

Когда вы сомневаетесь, какое принять решение, доверьтесь своим моральным принципам. Для этого сначала обдумайте, что для вас важно, что вы цените больше всего. Эти ценности станут вашим руководством в любой ситуации. Они помогут двигаться к той жизни, которой вы хотите.

Как применять совет в жизни

Если не получается сразу придумать собственные правила, изучите принципы мудрых людей. Узнайте ценности тех, кого вы уважаете. Обдумайте их. Возможно, они подходят и вам.

4. Платон, "Государство"

"Спекулянты – скучная компания, ведь у них нет никаких мерил, кроме денежной стоимости".

Неприятно общаться с людьми, которые откажутся от своих убеждений и отношений, чтобы заработать. Вспомните сомнительных продавцов, которые пытаются навязать покупку, или настойчивых друзей, которые предлагают вложиться в их бизнес. Не будьте таким человеком.

Как применять совет в жизни

Четко представляйте свои обязательства и не нарушайте их. Помните: деньги нужны только для того, чтобы жить по принципам. Не позволяйте любви к деньгам влиять на ваши моральные устои.

5. Эпикур, "Письма"

"Того, кто не довольствуется малым, не удивишь ничем".

Нам хочется не отставать от моды и покупать новейшие вещи, но это опасный путь. К сожалению, современная культура только поощряет эту склонность. Потребителям постоянно предлагают все более новые и совершенные продукты.

Как применять совет в жизни

Ничего страшного, если вы недовольны какими-то аспектами своей жизни, это помогает развиваться. Но если это недовольство перетекает в необходимости постоянно покупать новые вещи, вы никогда не почувствуете спокойствие и удовольствие. Научитесь контролировать себя.