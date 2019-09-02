Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості

Як технології "чіпляють" нас на гачок? Чим загрожує світові виникнення нового економічного класу? З якими викликами людство зіткнеться у наступні десятиліття? Представляємо вам добірку світових бестселерів від авторів, які підіймають у своїх текстах важливі актуальні питання сьогодення та пропонують несподівані відповіді на них.

Адам Альтер

Чому засновники Apple, Twitter, Facebook та інші провідні технократи світу, обмежують користування своїми винаходами для себе і близьких?

– запитує читачів Альтер.

Для прихильників футболу: Біографії Стівена Джеррарда та Юргена Клоппа вийдуть українською мовою

Викладач маркетингу і поведінкової психології в Школі бізнесу Стерн, Адам Альтер цікавиться залежністю сучасної людини від технологій. Цій темі присвячені публічні виступи та статті Альтера, а також "Нездоланні" – захопливе дослідження автором впливу гаджетів та соцмереж на суспільство. Ця книжка допомагає краще зрозуміти можливі ризики, що стоять за вже звичними для нас речами і віднайти баланс між нашою природою та технологіями.

"Нездоланні" була визнана кращою бізнес-книгою за версією Всеукраїнського рейтингу "Книжка року 2018"

"Ми схильні думати про залежність як про щось, притаманне лише певним людям, яким ми даємо прізвисько "наркомани". Героїнові наркомани, які сидять у пустих занедбаних будинках. Люди, які палять одну цигарку за одною, залежні від препаратів, що містять нікотин. Це прізвисько проголошує їх не такими, як решта людства. Колись вони, можливо, звільняться від залежності, проте зараз це представники окремої групи. Чесно кажучи, у більшості випадків залежність обумовлена середовищем і обставинами. Стів Джобс знав про це. Він тримав iPad подалі від дітей".

"Нездоланні". Про збільшення кількості технологій, які призводять до звикання, і про бізнес, який тримає на гачку", Адам Альтер, 2017

Ендрю Ло

Інвестори і фінансові ринки – які вони? Раціональні чи ірраціональні? Ефективні чи навпаки? Американський професор фінансів та інвестиційний стратег Ендрю Ло намагається дати відповідь на це питання у своїй книжці "Адаптивні ринки. Фінансова еволюція на швидкості думки". Висуваючи гіпотезу адаптивних ринків Ло пропонує взяти до уваги, що поведінка інвесторів і ринків має не механічний, а скоріш біологічний характер. Тобто їх неможливо звести до класичних постулатів економічного аналізу.

2017 року книжку "Адаптивні ринки" було нагороджено премією "Бізнес книга року" за версією Financial Times та McKenziе.

"Більшість психологів та економістів-біхевіористів погоджуються, що тривалий емоційний стрес погіршує здатність приймати раціональні рішення. Страх змушує нас припускатися значно серйозніших помилок. Він спонукає до скорочення витрат, до спроб дешево продавати й купувати значно дорожче та потрапляти в інші добре відомі пастки. Так сталося з більшістю дрібних інвесторів. Втрапили в ці пастки й чимало фахових фінансистів. Страх робить нас вразливими на ринку. Ось чому нам потрібен новий, складніший підхід до розуміння фінансових ринків".

"Адаптивні ринки. Фінансова еволюція на швидкості думки", Ендрю Ло, 2018

Ґай Стендінґ

Британський професор, викладач і фахівець в області економіки праці Гай Стендінг у книзі "Прекаріат: новий небезпечний клас" описує класові відносини в глобальній ринковій системі XXI століття і процес формування нового трудового класу, що займає передостанню позицію перед жебраками. Автор назвав його "прекаріат".

Прекаріат – це соціально-економічна група (в деяких країнах вона становить чверть дорослого населення), що характеризується такими особливостями: її представники заздалегідь не забезпечені робочими місцями; крім безпосередньої оплати праці, вони не отримують додаткових соціальних гарантій у вигляді пенсій та допомоги; ці люди часто позбавлені певних цивільних прав, які є в інших членів суспільства.

Про актуальне: Чому в Україні нон-фікшн поступово витісняє художню літературу?

Риси прекаріату можна побачити і в український повсякденності – робітники-мігранти, стажери, фрілансери, працівники креативних індустрій тощо. На думку автора усвідомити проблеми "нового небезпечного класу", зрозуміти шляхи їх вирішення заради зменшення цього прошарку – основне завдання нашого часу.

Ювал Ной Харарі

Чи можливо спрогнозувати, куди рухається людство? Що нас чекає в майбутньому? Як підготуватися до змін?

Ювал Ной Харарі – професор історичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі та автор трьох бестселерів, які були перекладені більш ніж 50 мовами. Харарі називають одним з найвідоміших мислителів сучасності, а його текстами захоплюються Барак Обама, Марк Цукерберг і Білл Гейтс.

У книжках "Sapiens: Коротка історія людства", "Homo Deus. Коротка історія майбутнього" і "21 урок для 21-го століття" Харарі розкриває, що наше минуле, теперішнє і майбутнє нерозривно пов'язані, незалежно від того, в якій країні ми живемо. Хід історії формує суспільство і аналізуючи окремі події можна запобігти руйнуванню світу.

У своїй першій роботі "Sapiens: Коротка історія людства" автор простежує зв'язок між подіями минулого та проблемами сучасності і змушує читача переглянути всі усталені уявлення про навколишнє середовище. Дві інші книжки – "Homo Deus. Коротка історія майбутнього" та "21 урок для 21-го століття", присвячені ключовим питанням та викликам сьогодення і майбутнього.

"…У ХХІ столітті людство має поставити собі безпрецедентне запитання: чого ми хочемо домогтися? У здоровому, процвітаючому і гармонійному світі що вимагатиме нашої уваги й винахідливості? Це запитання набуває подвійного значення, враховуючи нові можливості, які дають нам досягнення інформаційних і біотехнологій. Що ми робитимемо з усією цією потугою? Перш ніж відповісти на це запитання, варто сказати кілька слів про голод, чуму й війну".

"Homo Deus. За лаштунками майбутнього", Ювал Ной Харарі, 2019

Мішель Обама

Як опинитися у списку найвпливовіших жінок світу? Чи можливо бути стійкою щодня незалежно ні від чого?

Історія про те, як афроамериканка стала першою леді США – книга-мемуари "Становлення" Мішель Обами. Авторка розповідає про формування себе як особистості – від проживання у квартирці в Південному Чикаго до Білого Дому. Обама відверто і дотепно описує свої тріумфи і розчарування як публічні, так і особисті.

Мемуари Мішель Обами 18 тижнів поспіль очолювали топ бестселерів New York Times і були визнані однією з найбільш популярних книжок 2018 року. В чому секрет успіху Мішель? – українські читачі дізнаються відповідь на це питання у вересні, коли книжка офіційно надійде до продажу у нас.

"Звідтоді, як я мимоволі вступила в публічне життя, мене вихваляли, називали наймогутнішою жінкою на планеті і водночас принижували як "злу чорну жінку".

"Становлення", Мішель Обама, 2019

Цікаво: "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника