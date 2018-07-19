5 будничных привычек, которые вызывают вздутие живота

Некоторые привычки становятся причиной плохого самочувствия и дискомфорта, а именно – вздутие живота. Чтобы избежать неприятных ощущений, достаточно не делать несколько простых вещей.

1. Одна из самых распространенных причин вздутия живота – газированные напитки. Если вы их часто употребляете, газ, высокое содержание сахара и искусственные консерванты могут провоцировать воспаление в брюшной полости и ощущение тяжести и вздутие, передает 24apteka.

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Лучше пейте 1,5-2 литра обычной питьевой воды в течение дня.

2. Стоит уменьшить потребление продуктов, которые плохо перевариваются. Если организм не справляется с лактозой в молоке – попробуйте растительные виды молока (соевое, кокосовое, миндальное), которые легко усваиваются, или кисломолочные продукты.

3. Важно хорошо пережевывать пищу, не отвлекая внимание на телефизор и гаджеты. Если вы спешите и быстро заглатываете блюдо – в желудок попадает большое количество воздуха, а это приведет к вздутию и срыгиваний.

4. Очень соленые блюда тоже могут вызвать вздутие живота. Ведь соль задерживает жидкость в организме, вызывает отеки и приводит к возникновению заболеваний сердца и почек.

5. Очень жирная пища долго переваривается в кишечнике, из-за чего тоже вызывает вздутие живота.

Уменьшат газообразование чай из ромашки и мяты, бананы, огурцы, ананасы, кисломолочные продукты и семена льна. Если вздутие живота беспокоит слишком часто – стоит обратиться за профессиональной помощью к гастроэнтерологу.

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