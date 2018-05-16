5 чудодейственных ингредиентов для упругости кожи

А вы знали, что упругость кожи можно стабильно поддерживать с помощью определенных продуктов? Такие полезные ингредиенты можно найти в каждой аптеке или косметическом магазине.

Некоторые из этих ингредиентов можно использовать для антивозрастных процедур или для постоянного ухода за кожей.

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Ретинол



Ретинол

Ретинол обычно используют для сглаживания текстуры кожи. Он активно борется с ферментами, которые разрушают коллаген в коже и способствуют упругости вашей кожи.

Гиалуроновая кислота

Такой компонент является известный увлажняющим продуктом, поскольку мы часто о нем слышим с экранов телевизоров или из видеороликов бьюти-блогеров. Однако не все средства, имеющие в своем составе этот компонент, действуют одинаково эффективно. Поэтому если вы хотите поддерживать упругость кожи, нужно искать такие, проникающих в глубокие слои кожи, а для увлажнения поверхности подойдут и простые продукты.

Кофеин



Кофеин

Кофеин содержится не только в наших любимых горячих напитках. Его можно найти и в составе различных косметических продуктов. Кофеин стоит использовать в своих процедурах, поскольку он стимулирует приток крови, что ведет к быстрому повышению упругости.

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Полиглутоминова кислота

Полиглутоминова кислота уже содержится в нашей коже. Однако в противовес гиалуроновой кислоте, влаги в ней содержится в 10 раз больше. Поэтому эта кислота набирает бешеную популярность у производителей дерматологических продуктов для увлажнения и укрепления кожи.

Колаген



Колаген

Это едва ли не самый необходимый компонент в случае ваших косметических процедур. Ведь потеря упругости кожи напрямую связана с потерей коллагена. Поэтому смело ним пользуйтесь, а также не бойтесь дополнять его действие кофеином и гиалуроновой кислотой.