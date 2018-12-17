5 фатальных ошибок женщин в начале отношений

Иногда случается, что как только вы начали встречаться с мужчиной, отношения вдруг рушатся.

Стоит рассмотреть наиболее распространенные ошибки женщин, пишет ТСН.

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1. "Ты весь мой"

Женщины могут присваивать себе мужчин. Если он подходит им по их критериям, то они начинают охоту: ежедневно звонят, требуют встреч и определенности. Через такое давление мужчины исчезают.

2. "Я вся твоя"

Некоторым женщинам сложно отделить секс от чувств, а потому привязываются к мужчине сразу, сблизившись с ним физически. Для мужчин секс без обязательств – обычное дело, а вот для серьезных отношений им необходимо рассмотреть в партнерше нечто более ценное, чем сексуальная привлекательность. Нужно также сохранять какую-то тайну и постепенно открываться человеку.



Основные ошибки женщин в начале отношений

3. "Ты мужчина. Ты должен"

От мужчин женщины требуют все и сразу. И часто женщины сами не соответствуют тем требованиям, которые они ставят перед другими. В отношениях действует такой же закон, как и в бизнесе: чем больше отдаешь, тем больше получаешь.

4. "У меня куча проблем. Но когда появится мужчина..."

Мужчинам, как и женщинам, не хочется общаться с теми, у кого много проблем. В отношениях люди хотят почувствовать радость, удовольствие, положительные эмоции. Мужчины ищут тех женщин, с которыми они могут отдохнуть, расслабиться.



Основные ошибки женщин в начале отношений

5. Даете шанс человеку, который не нравится

Женщины при выборе мужа основываются на определенные социальные нормы, к примеру, этот парень нравится подругам и маме. В заключении следует функциональный брак. Если нет симпатии к претенденту на руку и сердце, то нужно прислушаться к себе и не мучить других людей.

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