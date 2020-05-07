5 главных игроков на "рынке" зеленой энергетики Украины

Об отсутствии рыночной конкуренции в украинской энергетике и о главных игроках этой сферы – в эфире 24 канала рассказали журналист "НВ" Иван Верстюк, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и журналист "Бизнес.Цензор" Сергей Головнев.

Ни рынка, ни конкуренции

Любые проблемы государства и экономики, увы, в корне заключаются в политике и в том, что личные частные интересы руководителей политических структур переплетаются с развитием экономики. Такое мнение в комментарии 24 каналу выразил Юрий Бутусов.

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По его словам, зеленая энергетика и то, что произошло сейчас с атомной – очень наглядный пример.

"Все прошлые руководители государства и нынешнее руководство, все олигархи вложились в солнечную зеленую енерегетику. И то, что у нас называют рынком электроэнергии, на самом деле рынком не было и не является. Для меня оскорбительно, когда оперируют словом энергорынок, потому что он ничего общего с рынком не имеет", – подчеркнул Бутусов.

Главные игроки

Сергей Головнев рассказал о пятерке главных игроков на "рынке" зеленой" энергетики.

► На первом месте с большим отрывом – ДТЭК олигарха Рината Ахметова.



Ринат Ахметов / Фото из открытых источников

► Второе место занимает компания "Виндкрафт Украина", которая принадлежит шведско-украинскому бизнесмену Карлу Стурену.

"Насколько мне известно, у него есть очень большая поддержка от Хорошковского", – пояснил Головнев.



Карл Стурен / Херсон Daily

► На третьем месте – китайская компания CNBM.

"Но она такая китайская? как я африканец. Там есть доля китайского, но все знают, что это компания Activ Solar господина Клюева, который сейчас находится в РФ. Понятно, что сейчас Клюев не может быть владельцем бизнеса в Украине", – рассказал журналист.

► Четвертое место за Ричардом Дейтсом. Он является владельцем инвестиционного фонда VR Capital Group.

"Дейтс – партнер Макара Пасенюка, владельца компании "Инвестиционный капитал Украина", которая известна тем, что обслуживала личные финансы Петра Порошенко", – отметил Головнев.



Макар Пасенюк и Ричард Дейтс / Фото из открытых источников

► На пятом месте – Максим Ефимов и "Ветряные парки Украины". Ефимов прошлом созыве – нардеп от "БПП", сейчас – внефракционный.



Максим Ефимов / Фото из соцсетей

Украинский производитель – украинские олигархи

Журналист "НВ" Иван Верстюк отметил, что украинская политика никогда не умела регулировать рынок: это рынок энергетики, это рынок химической продукции, потребительский рынок.

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"Всегда были проблемы. Но поскольку энергетика – это сегмент, в котором есть откровенная монополия одного олигарха Рината Ахметова, которого пытается перевесить украинское государство. Вот эти постоянные попытки уживаться на одном пятачке украинской энергетики между Ахметовым и государством – всегда являются для Украины пробленими", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что кроме этого, Владимир Зеленский не имеет понятного и украинцам, и внешнему миру экономического курса. "Его новоназначенный министр экономики говорит, что нужно поддерживать украинского производителя. Но это хорошее слово для определения украинских олигархов-собственно таких как энергомагнат Ринат Ахметов", – подытожил Верстюк.

Почему в Украине возник энергетический кризис

Новый рынок электроэнергетики так и не удалось запустить. По информации Минэнерго, потребление электроэнергии в Украине с начала 2020 года было на 9% ниже, чем ожидалось – из-за аномально теплой зимы и сокращения промышленного производства. К тому же, из-за карантина и вынужденной остановки многих предприятий и бизнесов, потребление энергии в Украине сократилось еще больше (как и во всем мире).



На рынке появился большой избыток энергии и профицит мощностей для ее производства. Платежи за коммуналку резко сократились. Кроме того, в новом правительстве министерство энергетики до сих пор не имеет полноправного руководителя, только исполняющих обязанности.