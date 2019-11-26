Монеты стоимостью 5 гривен войдут в обращение с 20 декабря: фото

Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий.

Отметим, что новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут. Об этом на брифинге сказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

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Монета номанилом в 5 гривен будет почти на 2 миллиметра больше в диаметре по сравнению с двухгривневой. Ее вес – 5,2 грамма.



Монета номиналом в 5 гривен / иллюстрация НБУ

На 2020 год запланирован также выпуск монеты стоимостью 10 гривен. Точной даты пока нет.



Монета номиналом в 10 гривен / иллюстрация НБУ

Отметим, что с апреля 2018 года НБУ ввел в оборот монеты номиналом 1 и 2 гривны, а в октябре 2019 года вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Для чего вводят новые банкноты и выводят из обращения монеты?

В Нацбанке считают, что все это увеличит удобство расчетов украинцев, а также приведет к большей экономии бюджета. В частности потому, что государство уменьшит расходы на чеканку новых монет малых номиналов.

После завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала – номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов.