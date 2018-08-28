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5 хитов Imagine Dragons, которые надо послушать перед концертом в Киеве

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Imagine Dragons дадут концерт у Киеве
Imagine Dragons дадут концерт у Киеве

Объявление о первом концерте Imagine Dragons в Киеве вызвало такой ажиотаж, что билеты раскупили за считанные минуты.

И это неудивительно, поскольку с 2008 года и до сих пор "драконы" выпускают хиты, которые возглавляют первые строчки чартов всего мира.

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В Киев группа приедет в рамках мирового тура в поддержку Evolve, в который вошли треки Believer и Thunder, которые уже стали любимыми многих меломанов.

Предлагаем вашему вниманию пять самых популярных песен Imagine Dragons, которые стоит послушать перед концертом в Киеве, чтобы настроиться на правильную атмосферу.

#1 Demons

В песне в Imagine Dragons за приятной и ритмической мелодией скрываются глубокий смысл. "Не подходите слишком близко, темно внутри", предупреждает вокалист Дэн Рейнольдс "Здесь прячутся мои демоны".

Imagine Dragons – Demons: видео

#2 Radioactive

Radioactive можно назвать одной из самых важных и самых известных песен группы. По версии музыкальных критиков, это лучшая песня 2012 года. Кроме того, видео на трек посмотрели более 944 миллионов раз.

Imagine Dragons – Radioactive: видео

#3 It’s time

Песню использует компания Apple на презентациях, и в рекламе. А клип был номинирован на "MTV Video Music Awards".

Imagine Dragons – It’s time: видео

#4 Believer

Ещё один хит, который принес "драконам" успех: трек занял первые строчки в мировых чартах, в частности, Billboard Hot Rock Songs. А также Believer использовали в рекламном ролике Nintendo Switch.

К слову, в клипе снимается звезда боевиков Дольф Лундгрен.

Imagine Dragons – Believer: видео

#5 Thunder

Абсолютный хит 2017! Клип на песню посмотрели 864 миллиона человек.

Imagine Dragons – Thunder: видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Концерты
Источник: 24 Канал
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