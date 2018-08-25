5 интересных фактов об арбузе от украинского диетолога

Украинский диетолог Светлана Фус рассказала о 5 причинах, почему стоит любить и кушать арбуз в летний сезон. Женщина также привела несколько противопоказаний, при которых нельзя смаковать крупной ягодой.

Врач поделилась Facebook-заметке, в котором рассказала, что арбуз прекрасно освежает, утоляет жажду и наполняет организм водой. По словам Светланы Фус, арбуз также богат электролитами и ликопенами, которые стимулирует производство коллагена и препятствует повреждению кожи УФ-лучами.

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Но помните, что арбузы нельзя есть при диарее, колите, обострении болезней органов пищеварения, при камнях в почках и заболеваниях предстательной железы". Диетолог также рекомендует покупать ягоды сейчас, когда они созревают естественным путем и не содержат нитратов.

Предлагаем подробнее узнать 5 фактов про арбуз, который Светлана Фус обязательно рекомендует включить в рацион правильного питания.



5 фактов про арбуз от Светланы Фус